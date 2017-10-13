Землю столичного Жукова острова возвращают общине

В феврале 2016 года прокуратура отсудила 105 га земли на территории ландшафтного заказника “Остров Жуков” у кооператива “Харчомашовец” в пользу общины Киева.

Но часть этой земли (1,5 га) была внесена упомянутым кооперативом в уставный фонд частного общества, далее - подарена физическому лицу и перепродана.

11 октября Голосеевский райсуд Киева принял решение и этот участок вернуть в собственность общины Киева.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

"Некоторые лица с целью незаконного завладения землей территориальной общины Киева неправомерно создавали кооперативы, которые согласно законодательству имеют право на бесплатное получение земельных участков для жилищного строительства. Впоследствии, после получения статуса кооператива, такие юридические лица на основании решений органов местного самоуправления бесплатно получали привлекательные земельные участки", - описывают схему захвата земель заповедника в Генпрокуратре.

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В феврале 2016 решением Хозяйственного суда Киева, оставленным без изменений судами апелляционной и кассационной инстанций, удовлетворен иск Генпрокуратуры и признано недействительным решение Киевсовета о безвозмездной передаче обслуживающему кооперативу жилищного кооператива “Харчомашовець” в собственность и пользование земельных участков общей площадью более 105 га.

Стоимостью вышеуказанного участка по нормативной денежной оценке составляет почти 167 млн ​​грн. Также были признаны недействительными государственные акты на землю, кооператив лишили прав собственности на эти земельные участки.

Однако, часть земельного участка площадью 1,5 га была внесена упомянутым кооперативом в уставный фонд общества, им было подарено физическому лицу, и в свою очередь отстранено другому лицу.

В феврале 2017 года Генпрокуратура Украины подала в суд иск об истребовании из незаконного владения физических лиц этого земельного участка.

11 октября 2017 года решением Голосеевского районного суда Киева исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме, а земельные права территориальной общины восстановлены.

Напомним, в 2007 году Киевсовет принял скандальное решение о ликвидации заказника "Жуков остров", его площадь урезали с 1630 га до 196 га. Изъятые таким образом земли раздавались под застройку.