Украинского пограничника ранил снайпер боевиков

Жизни и здоровью нашего бойца ничего не угрожает

Снайпер боевиков ранил украинского пограничника, который нес службу на линии разграничения на контрольном посту "Марьинка"

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Очередной обстрел был зафиксирован на дорожном коридоре "Донецк-Курахово". В этот раз работал снайпер незаконных вооруженных формирований", - говорится в сообщении.

Отмечается, что огнестрельное ранение получил военнослужащий Краматорского пограничного отряда при исполнении служебных обязанностей на контрольном посту "Марьинка". Пуля попала пограничнику в плечо.

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Раненому военнослужащему собратья сразу оказали первую медицинскую помощь. Пограничника транспортировали в городскую больницу в Курахово.

В Госпогранслужбе отмечают, что жизни и здоровью раненого ничего не угрожает.

Напомним, ФСБ показала немое видео допроса украинских пограничников.