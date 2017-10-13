Погода на выходные

Почти всю Украину накроют дожди

На выходных Украину накроют дожди, в субботу ожидается похолодание.

В столице в субботу пройдет дождь, температура воздуха ночью +7°, днем +10°. В воскресенье также ожидаются осадки, +10°...+16°, передает УНИАН.

Во Львове завтра без осадков, ночью +11°, днем +12°. В воскресенье дождь, +10°...+17°.

В Луцке в субботу ночью +10°, днем +11°, дождь. В воскресенье ночью +7°, днем +17°, также ожидаются осадки.

В Виннице в субботу переменная облачность, температура воздуха +8°...+11°. В воскресенье до +16°, дождь.

Одесситам на выходных обещают дожди. В субботу температура ночью +8°, днем +16°. В воскресенье +11°...+20°.

В Харькове в субботу ливень, температура ночью +4°, днем +11°. В воскресенье +5°...+11°, дождь.

В Днепре в субботу ливень. Температура ночью +4°, днем +12°. В воскресенье пройдет дождь, температура воздуха +6°...+12°.

В Симферополе завтра без осадков, +5°...+14°. В воскресенье +9°...+14°, ливень.

Жителям Мариуполя обещают на субботу солнечную погоду, температура ночью +4°, днем +14°. В воскресенье без осадков, температура до +13°.

В Краматорске в субботу дождь, температура ночью +4°, днем +12°. В воскресенье температура до +10°, пасмурно.

В Северодонецке завтра дождь, температура ночью +4°, днем +13°. В воскресенье +5°...+11°, пасмурно.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу без осадков, температура до +13°. В воскресенье пасмурно, ночью +6°, днем +15°.

В Моршине на Львовщине в субботу солнечно, ночью +13°, днем +16°. В воскресенье дождь, ночью +10°, днем до +19°.

В Трускавце в субботу переменная облачность, температура до +15°. В воскресенье температура днем +19°, дождь.

В Сваляве завтра пасмурно, +14°, в воскресенье без осадков, температура воздуха +5° …+16°.