Земан не будет извиняться за свои слова о Крыме

Президент Чехии заявил, что высказал свое "личное мнение" о проблеме полуострова

Президент Чехии Милош Земан попытался оправдаться за свое заявление о необходимости признать российскую оккупацию украинского Крыма.

Об этом он заявил в интервью чешскому телеканалу TV Barrandov, сообщает Prague Daily Monitor.

Как отметил Земан, он лишь высказал свое "личное мнение" о проблеме полуострова.

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При этом он допустил, что Украина может потребовать его извинений, но добавил, что никогда не извиняется за свое мнение.

"Но самое важное - Крым находится под контролем России, и я не могу представить ни одного российского правительства, которое отказалось бы от Крыма", - подчеркнул он.

Также Земан заявил, что ранее неоднократно называл незаконным захват полуострова.

Напомним, Порошенко ответил "продавцу" Крыма Земану.