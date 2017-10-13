Шахту Ахметова собрались банкротить в России

1 ноября Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит обоснованность заявления компании "Шахтинское электромонтажное наладочное управление" о признании банкротом компании Шахтоуправление Обуховская (оба - Ростовская область), входящего в состав украинского энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова.
Об этом говорится в материалах суда.
Поводом для обращения в суд стала задолженность шахтоуправления перед управлением в размере 6,7 млн рублей.
К заседанию истец должен представить доказательства вероятности обнаружения имущества должника, достаточного для финансирования процедур банкротства, справку об остатке долга, материалы исполнительного производства.
Должник должен представить полный список кредиторов и дебиторов с расшифровкой сумм задолженности, сведения о составе и стоимости имущества, материалы исполнительного производства.
Напомним, Ахметов вошел в рейтинг миллиардеров Bloomberg.