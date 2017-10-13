Немцы готовы передать Украине 100 подержанных электричек

Согласится ли Украина – вот в чем вопрос

Немецкая железнодорожная компания - крупнейший железнодорожный оператор Германии Deutsche Bahn готова рассмотреть возможность передачи Украине по остаточной стоимости 100 подержанных региональных дизельных поездов.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на своей странице в Facebook по результатам своего визита в Берлин 12 октября.

"Deutsche Bahn готов рассмотреть возможность передачи Укрзализныце по остаточной стоимости 100 бывших в эксплуатации региональных дизель-поездов с кондиционерами и вакуумными туалетами. Через неделю планируем направить в ФРГ (Федеративная Республика Германия) специалистов Мининфраструктуры и Укрзализныци для детальной проработки данного вопроса, определение стоимости переоборудования", - написал он.

Омелян отметил, что ожидает шквал критики в связи с тем, что немецкие поезда потребуют длительной сертификации и значительных затрат на переоборудование.

"Мы можем сейчас услышать шквал критики, насколько опасны немецкие поезда по сравнению с hand-made украинскими классической конструкции 50-х годов прошлого века, как бесконечно долго их надо сертифицировать ведущими институтами, что стоимость адаптации превышает цену нового, который неизвестно, когда выпустят, и непонятно кто, и за какие деньги купит", - добавил министр.

Омелян сообщил, что реформа Укрзализныци не предусматривает существенного обновления региональных поездов из-за отсутствия средств для обновления подвижного состава.

"Исхожу из простой логики: нынешняя "реформа" УЗ не предусматривает существенного обновления подвижного состава региональных поездов... Сейчас у нас 165 составов дизель-поездов, в эксплуатации - 112. 118 из них нуждаются в исключении из инвентаря до 2021 года. Соответственно, коллапс не за горами. О новом подвижном составе никто даже не заикается", - написал министр.

Напомним, весной Министерство инфраструктуры Украины сообщило, что ведет переговоры с правительством Германии о привлечении 100 млн евро на закупку порядка 10-15 новых пригородных поездов.