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В школах Хмельницкого отменили изучение русского языка

В школах Хмельницкого отменили изучение русского языка

Соответствующее решение, мол, принято на основании обращений родителей учеников

13.10.17 71
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В Хмельницком горсовете приняли решение исключить из школьной программы городских школ изучение русского языка.

Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на слова директора департамента образования Хмельницкого городского совета Романа Мыколаива.

По его словам, соответствующее решение было принято на основании обращений родителей учеников и общественных объединений.

"Подтверждаю вам, что нашей позицией был отказ в общеобразовательных учебных заведениях Хмельницкого от изучения русского. Действительно, это была позиция городского головы, но мы это сделали, когда было желание на то родителей, и когда они подтвердили это соответствующими заявлениями", - заявил он.

Мыколаив добавил, что русский язык могут вернуть в школьную программу, если этого захотят родители.

"Конечно. И не только русский. Возможно, кто-то захочет изучать ромский, венгерский, то они могут писать такое обращение. И при наличии соответствующих кадров и не менее 12 заявлений от учеников, эти заявления будут удовлетворены. В принципе у нас есть факультативы по русскому языку. Хотя мы считаем, что и с ними надо заканчивать ", - сказал глава департамента.

Напомним, Бухарест готов к диалогу по закону об образовании в Украине.

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