Материалы по Иванющенко направлены на новое судебное рассмотрение

Об этом заявили в пресс-службе Генпрокуратуры Украины.

Так, Генпрокуратура обеспечила отмену судебного решения, принятого 26 января 2017 года Высшим специализированным судом Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел о закрытии уголовного производства в отношении Иванющенко.

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Верховный суд Украины удовлетворил заявление заместителя Генпрокурора о пересмотре этого постановления из-за неодинакового применения кассационной инстанцией одной и той же нормы права и 12 октября отменил указанное определение кассационной инстанции.

"Материалы дела направлены на новое судебное рассмотрение в суд апелляционной инстанции", - говорится в сообщении.

Отметим, что Иванющенко подозревается в совершении правонарушений по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст.368-2 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, латвийский суд подтвердил конфискацию $26 млн Иванющенко.