На выходных в Украине ожидаются кибератаки

Команда быстрого реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины (CERT-UA), которая функционирует в рамках Государственной службы специальной связи и защиты информации, предупреждает об угрозе схожей с вирусом Petya.A кибератаки с 13 по 17 октября 2017 года.

Об этом сообщила пресс-служба CERT-UA на официальном сайте.

"Команда быстрого реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA сообщает о возможности кибератак на информационные ресурсы Украины в период с 13 по 17 октября. Существует вероятность, что отдельные признаки кибератаки могут совпадать с соответствующими признаками вредного воздействия компьютерного вируса Petya.A, который атаковал информационные ресурсы ряда стран, начиная с 26 июня", - говорится в сообщении.

Специалисты CERT-UA рекомендуют соблюдать требования кибербезопасности и следовать инструкциям по защите компьютерных систем от вируса Petya Ransomware, размещённым на сайте CERT-UA.

"Убедитесь, что на всех компьютерах установлено антивирусное программное обеспечение, оно функционирует должным образом и использует актуальные базы вирусных сигнатур. При необходимости установите и / или проведите обновление антивирусного программного обеспечения, сохраните резервные копии важных файлов в хранилище, отделенном от сети", - отмечают в CERT-UA.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СБУ предупредила об очередной масштабной кибератаке на госструктуры и компании

Также, специалисты рекомендуют установить официальный патч MS17-010, по возможности отказаться от использования в локальной сети протокола NetBios (не использовать для организации работы сетевые папки и сетевые диски), в брандмауэре локальных ПК и сетевого оборудования заблокировать TCP/IP порты 135, 139 и 445, ограничить возможность запуска исполняемых файлов (*.exe) на компьютерах пользователей из директорий %TEMP%, %APPDATA%, отключить устаревший протокол SMB1 (инструкция по отключению SMB1 в TechBlog компании Microsoft можно найти в блоге microsoft).

Напомним, 12 октября Служба безопасности Украины предупредила о подготовке новой волны масштабной кибератаки на государственные структуры и частные компании.

27 июня украинские банки, энергетические компании, государственные интернет-ресурсы и локальные сети, украинские медиа и другие крупные предприятия подверглись массированной хакерской атаке, распространяющей вирус Petya.A, который блокировал работу компьютерных систем. Вирус распространился также в России, Англии, Индии и других странах Европы и Азии.

