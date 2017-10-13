Олег Сенцов этапирован в Заполярье, – правозащитница

Осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова, вероятнее всего, этапировали в исправительную колонию №8 города Лабытнанги, которая расположена севернее Северного полярного круга. Об этом заявила координатор правозащитной программы "РосУзник" Яна Гончарова в Facebook.

"По некоторой информации, колония "красная", то есть там администрация строит свои порядки, чаще всего, очень жесткие, без каких-либо "скидок". Последние несколько лет неоднократно появлялась информация о жестоких избиениях заключенных, начальников колонии арестовывали за коррупцию, а в 2015 года там был пожар", – написала Гончарова.

Она отметила, что сейчас температура воздуха там около 0 градусов, зимой может опускаться до 25 градусов мороза. Летом средняя температура находится на уровне 15 градусов тепла.

Гончарова также сообщила адрес, куда можно отправлять письма украинскому режиссеру: 629400, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Лабытнанги, улица Северная, 33. Сенцову Олегу Геннадьевичу, 1976 года рождения.

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Напомним, информация о том, что Сенцова этапируют из Иркутска в Ямало-Ненецкий автономный округ, появилась в сентябре.

Украинский режиссер Олег Сенцов был задержан в оккупированном Крыму в 2014 году. В августе 2015 года суд РФ приговорил его к 20 годам колонии строгого режима по сфабрикованному обвинению в терроризме.

Он был признан виновным в подготовке двух терактов в оккупированном Крыму, приготовлении еще к одному, а также в создании террористического сообщества. Украина и страны Запада рассматривают Сенцова как политического узника и призывают его освободить.