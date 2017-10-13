АТО: враг наиболее активен в районе Мариуполя

13 октября в районе проведения антитеррористической операции противник несколько активизировал вооруженные провокации на приморском направлении. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

По состоянию на 18:00 зафиксировано 9 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований. Из них четыре – в районе Мариуполя.

Силы АТО четыре раза открывали ответный огонь, заставляя врага прекратить провокации. В результате боевых действий потерь среди украинских бойцов нет.

На приморском направлении утром боевики из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов дважды открывали огонь по защитникам Водяного. Из того же оружия оккупанты около 10:00 били по окрестностям Широкино. А стрелковое оружие пророссийские наемники применяли на подступах к Марьинке.

На луганском направлении противник из пехотного вооружения обстреливал наши опорные пункты у Крымского и Новоалександровки.

На донецком направлении под вражеским огнем из противотанкового гранатомета и стрелкового оружия дважды оказались защитники Песков, и один раз – защитники Опытного.