В воскресенье в Киеве откроют улицу, ради этого на ней перекроют движение

В воскресенье, 15 октября, в Киеве ограничат движения всех видов транспорта на бульваре Марии Приймаченко и на улице Иоанна Павла II. Об этом сказано в сообщении пресс-службы КГГА.

Ограничения движения связано с проведением торжественной церемонии открытия улицы Иоанна Павла II (бывшая улица Патриса Лумумбы).

"Движение запретят с 11:00 до 14:30: на бульваре Марии Приймаченко (от улицы Иоанна Павла II к улице Неманская), на улице Иоанна Павла II (от бульвара Марии Приймаченко до бульвара Дружбы народов)", - говорится в сообщении.

Кроме того, будут запрещены остановки и стоянки транспортных средств в месте проведения мероприятия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Землю столичного Жукова острова возвращают общине

На время проведения церемонии открытия улицы Иоанна Павла II в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта общего пользования, который курсирует указанными улицами, будут внесены изменения.