Тюрин заявил, что у него не было мотивов для убийства Вороненкова

Предприниматель сам приехал в главное следственное управление СК России, которое расследует дело об убийстве экс-депутата в Киеве

Российский предприниматель Владимир Тюрин, которого в Украине обвинили в организации убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, дал показания российским следователям.

Он заявил, что у него не было мотивов для убийства, пишет газета "Коммерсант".

Тюрин сам приехал в главное следственное управление СК России, которое расследует дело об убийстве экс-депутата в Киеве.

Он пояснил, что не испытывал неприязни к Денису Вороненкову, новому супругу своей бывшей гражданской жены Марии Максаковой, и чувства ревности тоже, поскольку расстался с ней задолго до того, как она стала встречаться с депутатом.

Тюрин также отметил, что не был знаком с убитым.

Напомним, что 23 марта Денис Вороненков был застрелен в центре Киева.