Тюрин заявил, что у него не было мотивов для убийства Вороненкова

Российский предприниматель Владимир Тюрин, которого в Украине обвинили в организации убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, дал показания российским следователям.
Он заявил, что у него не было мотивов для убийства, пишет газета "Коммерсант".
Тюрин сам приехал в главное следственное управление СК России, которое расследует дело об убийстве экс-депутата в Киеве.
Он пояснил, что не испытывал неприязни к Денису Вороненкову, новому супругу своей бывшей гражданской жены Марии Максаковой, и чувства ревности тоже, поскольку расстался с ней задолго до того, как она стала встречаться с депутатом.
Тюрин также отметил, что не был знаком с убитым.
Напомним, что 23 марта Денис Вороненков был застрелен в центре Киева.