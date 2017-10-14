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Главная » Страна » День защитника отечества положил конец абсурдному празднику страны-агрессора, - Порошенко

День защитника отечества положил конец абсурдному празднику страны-агрессора, - Порошенко

День защитника отечества положил конец абсурдному празднику страны-агрессора, - Порошенко
Петр Порошенко / Фото: Пресс-служба президента

Президент назвал две причины по которым наш праздник так быстро прижился

14.10.17 58
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Президент Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем защитника и с Покровом Пресвятой Богородицы.

Об этом глава государства заявил на церемонии принятия клятвы лицеистами Киевского военного лицея имени Ивана Богуна, передает 112 Украина.

Он отметил, что 14 октября стало официальным днем лишь три года назад, но сразу пришлось по душе и прижилось на удивление быстро по двум причинам.

"Во-первых, украинцы уважают своих защитников, любят их и гордятся ими, а оборону Отечества считают общенациональным, всенародным делом. Во-вторых, новый праздник опирается на древнюю традицию празднования Покрова Пресвятой Богородицы, которая считалась покровительницей украинского войска. Покрова была одним из главных праздников запорожского казачества", – пояснил президент.

Порошенко также напомнил, что именно он положил конец "абсурдному в наших условиях празднику страны-агрессора".

"Три года назад, когда Россия уже аннексировала Крым, оккупировала часть Донбасса и вела разноплановую гибридную войну против Украины, в нашем календаре оставалось праздник из военно-исторического календаря страны-агрессора. Край абсурду я положил одним росчерком пера, подписав соответствующий указ, а впоследствии Верховная Рада сделала новый праздник еще и выходным", – отметил Порошенко.

Президент добавил, что этот праздник - не только исторический.

"Он – особенно злободневный, как никакой другой. Он непосредственно связан с современными героями: воинами, добровольцами, волонтерами, медиками, работниками оборонных предприятий", – подчеркнул глава государства.

Напомним, Порошенко грозится "рубить руки" ворам в армии.

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