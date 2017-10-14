Погром в детской больнице Львова: есть пострадавшие

Двое медиков городской детской больницы Львова получили травмы в результате погрома, который устроил один из посетителей.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета со ссылкой на главного врача больницы Дмитрия Квита.

"В приемный покой пришли гражданин с женой и ребенком. Их в приемном покое осматривал врач, у ребенка была рвота. После осмотра мы вызвали хирурга, чтобы он осмотрел ребенка. И тут человек выбежал в коридор и начал громить все вокруг", - рассказал Квит.

По словам врача, человек ударил хирурга, который выбежал на крик, а также начал громить регистратуру. От разбитого стекла получила травмы медсестра - у нее диагностировали сотрясение мозга и глубокую рану лба. У хирурга перелом затылочной кости, гематомы и сотрясение мозга.

Медики сразу вызвали полицию, мужчину задержали. Мать с ребенком, сбежали из больницы.

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