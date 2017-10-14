Ракетные испытания нового противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Скиф, которые проходили как в Украине, так и за рубежом, в частности, в условиях сверхвысоких температур в пустыне, прошли успешно.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, информирует пресс-служба ведомства в субботу, 14 октября.

По его словам, ракеты ПТРК точно, без промаха, поражают цели на расстоянии до 5,5 километров". Также боевая часть ПТРК "Скиф" показала уникальный результат, прожигая броню толщиной до 1 метра.

"То есть в мире нет бронетанковой техники, которую нельзя было уничтожить украинским Скифом", – резюмировал Турчинов.

Напомним, Пентагон заказал для своих истребителей боевой лазер.