В Киеве прошел марш УПА

Всего в Марше славы могут принять участие около 30 тысяч человек

В субботу, 14 октября, в Киеве проходит шествие в честь 75-летия Украинской повстанческой армии (УПА).

Инициировали проведение Марш славы националистические организации "Правый сектор", ВО "Свобода" и "Национальный корпус". Он начнется с парка Шевченко, где должно состояться вече. Затем активисты пройдут по центру через Майдан до Подола, где на Контрактовой площади запланирован праздничный концерт.

В мероприятии также принимают участие ветераны УПА.

Всего в Марше славы в честь УПА могут принять участие около 30 тысяч человек, предположил председатель национального корпуса Андрей Белецкий. По его словам, это будет "самое мощное объединенное националистическое мероприятие" в истории независимой Украины.

Напомним, после Шарлотсвилля Клуни пожертвовал 1 млн долларов на борьбу с национализмом.