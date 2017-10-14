Первый в Украине памятник Симону Петлюре открыли в Виннице

В Виннице 14 октября открыли первый в Украине памятник атаману войска Украинской народной республики (УНР) Симону Петлюре.

Об этом сообщает издание "Моя Винница".

Памятник был установлены на ул. Симона Петлюры, а открытие скульптуры приурочили к 100-летней годовщине украинской революции. Памятник расположен возле здания областного радио, где 100 лет назад располагалось министерство почты и телеграфа УНР.

Отмечается, что памятник изготовлен из бронзы. Симон Петлюра сидит на скамейке, держа в руках карту Украины. На ней выделяются две главные отметки - Винница как временная столица УНР и Киев - столица государства, находящийся под властью советов.

Авторами скульптуры являются Владимир, Роман и Андрей Оврах.

До этого в Украине не было ни одного памятника Петлюре в полный рост. В 2007 году ему был установлен памятный знак.

Напомним, в Киеве прошел марш УПА.