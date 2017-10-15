АТО: враг провел 23 обстрела

В результате боевых действий потерь среди украинских военных нет

14 октября обстановка в районе проведения антитеррористической операции не претерпела существенных изменений. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Российско-оккупационные войска продолжили обстрелы позиций украинской армии, концентрируя активность в основном на приморском и луганском направлениях.

Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 23 раза нарушили перемирие. Во время 21 обстрела наши военные огнем с пехотного вооружения заставляли противника к миру. По прошедшие сутки враг не применял минометы и другое тяжелое вооружение. В результате боевых действий потерь среди украинских военных нет.

На луганском направлении вечером враг дважды из пулеметов бил по нашим укреплениям у Крымского, а неподалеку Лобачева применял стрелковое оружие.

На приморском направлении около 18:00 оккупанты открывали огонь из вооружения БМП и противотанкового гранатомета по окрестностям Водяного. Из автоматического гранатомета пророссийские наемники обстреливали укрепления сил АТО в районе Талаковки.

На донецком направлении под огнем крупнокалиберных пулеметов противника оказались позиции Вооруженных сил Украины у Авдеевки, Новоселовка Вторая и дважды – на подступах к Зайцево.