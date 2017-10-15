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Главная » Страна » Необходимо значительно повысить экологический налог в Украине, – Семерак

Необходимо значительно повысить экологический налог в Украине, – Семерак

Необходимо значительно повысить экологический налог в Украине, – Семерак
Иллюстративное фото

В разных странах мира налог на выбросы СО2 – выше 1 евро за тонну, а в Украине – всего 37 копеек

15.10.17 117
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Министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак заявил, что необходимо существенно повысить ставки экологического налога. Об этом сообщает DT.UA.

Если в разных странах мира налог на выбросы СО2 выше 1 евро за тонну, то в Украине он составляет всего 37 копеек.

По его словам, самые низкие ставки в Мексике и Польше – на уровне одного евро за тонну, но в Украине этот показатель в сто раз ниже. В то же время в Швеции он составляет 118 евро за тонну, в Финляндии – 54-58, в Норвегии – от 3 до 47, в Дании – 23, в Великобритании – 22, в Ирландии – 20.

"Когда я начал об этом говорить, то сразу восстали и металлурги, и "независимые" депутаты. Мол, что вы делаете? Если ставка будет на уровне Польши, то цена за тонну металла вырастет на 5 долларов, а это сделает нас неконкурентными на мировых рынках, упадет экономика и тому подобное. Я извиняюсь: они продают металл по мировым ценам, а налог будут платить 37 копеек? Это ли не абсурд? Кстати, в этом году мы впервые обнародовали ТОП-100 загрязнителей. Ни один телеканал не показал этот рейтинг. Потому что владельцы этих предприятий и телеканалов – те же самые люди. Но это не означает, что нужно сложить руки и мириться с ситуацией", – отметил министр.

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