В Украину не пустили соратника Саакашвили, – ГПСУ

Пограничники выполняли поручение правоохранительного органа, не уточняется – какого именно

15 октября аэропорту "Борисполь" Госпогранслужба не пустила в Украину депутата парламента Грузии Кобу Накопию. Об этом сообщил пресс-секретарь ГПС Олег Слободян, передает Украинская правда.

"Относительно этого гражданина (Накопии, – ред.) Госпогранслужба выполнила поручение одного из правоохранительных органов о запрете на въезд", – отметил Слободян.

На вопрос, о каком именно органе идет речь, он ответил, что не уполномочен давать информацию о поручение другого правоохранительного органа без предоставления соответствующего согласия с его стороны.

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Коба Накопия – бизнесмен, депутат парламента Грузии, являющийся одним из сторонников экс-президента Михеила Саакашвили. В Грузии оппоненты даже называют его "золотой кредиткой" бывшего главы государства.

В 2015 году участвовал в конкурсе на главу государственного предприятия "Укртранснафта".