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Главная » Страна » В Киеве ограничат движение по мосту Метро

В Киеве ограничат движение по мосту Метро

В Киеве ограничат движение по мосту Метро
Мост Метро в Киеве / Фото из открытых источников

С 19 по 25 октября

15.10.17 189
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В Киеве в связи с проведением ремонтных работ будет ограничено движение транспорта по мосту Метро. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на информацию коммунальной корпорации "Киевавтодор".

Работы будут проводиться в период с 19 по 25 октября.

"В связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия на мосту Метро через Русановский пролив будет ограничено движение транспорта до одной полосы движения в каждом направлении", - говорится в сообщении.

В Киевавтодоре просят водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и по возможности выбирать другие маршруты движения.

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