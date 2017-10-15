Количество совершенных убийств и покушений в Украине в 2017 году стало самым низким за последние 10 лет. Об этом заявил заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

Как сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины, на протяжении первых девяти месяцев 2017 года в Украине зафиксировано 1 185 совершенных преднамеренных убийств и покушений.

"Это самый низкий показатель за последние 10 лет. Уровень раскрытия таких преступлений, с учетом прошлых лет, в этом году по стране составляет 88%", – отметил Аброськин.

За год в государстве зафиксировано снижение количества преднамеренных убийств почти на 18% – с 1 443 за аналогичный период 2016 года до 1 185 в 2017-ом.

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Фактов нанесения тяжких телесных повреждений стало меньше почти на 15% – с 1 745 в 2016 году до 1 477 в 2017-ом.

Также на 17% снизились количество фактов нанесения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего – с 487 в 2016 году до 406 – в нынешнем.

Кроме того, более чем на треть уменьшились количество совершенных изнасилований (с 396 в 2016 году до 213 в 2017 году), а количество раскрытых преступлений этой категории составило 92%.

Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin