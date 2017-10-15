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Ситуация на Донбассе

АТО: ранен наш боец

АТО: ранен наш боец
Фото: Пресс-служба Минобороны

На луганском направлении боевики вели огонь из минометов

15.10.17 21
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В течение дня 15 октября в районе проведения антитеррористической операции огневая активность российско-оккупационных группировок была сконцентрирована на луганском направлении. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

По состоянию на 18:00 незаконные вооруженные формирования 9 раз нарушили перемирие. Вооруженные силы Украины 4 раза отвечали врагу используя пехотное вооружение. В результате боевых действий один украинский защитник получил ранения.

На луганском направлении с полуночи боевики дважды из минометов калибра 82 миллиметра обстреляли наши позиции в районе Трехизбенки. Миномет этого же калибра и автоматический гранатомет враг применял и неподалеку Новотошковского. Из стрелкового оружия пророссийские наемники открывали огонь у Новоалександровки. В результате обстрела, около 11:00 получил ранения один наш военный. Сейчас пострадавший находится в военно-медицинском лечебном учреждении. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

На донецком направлении из противотанковых гранатометов противник бил на подступах к опытно и зайцев.

На приморском направлении захватчики применяли крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие неподалеку Водяного и Павлополя.

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