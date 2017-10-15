Генпрокуратура намерена сократить САП на 10%, – Холодницкий

Генеральная прокуратура Украины планирует сократить количество должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре на 10%. Об этом заявил руководитель САП Назар Холодницкий, передает Цензор.НЕТ.

"В планах Генпрокуратуры на 10% сократить САП. Я написал письмо об увеличении штата. Мне было отказано. Хотя в бюджете 2017-2018 рассчитано на то количество, которое я прошу. Из 45 должностей хотят 5 человек уменьшить", – рассказал он.

По словам Холодницкого, нагрузка на прокуроров САП растет.

"В начале года было процессуальное руководство в примерно 300 производствах, сейчас 508. И это не говоря о судебных разбирательствах!" – пожаловался глава антикоррупционной прокуратуры.

Он также добавил, что планировал объявить конкурс на 7 вакансий, но теперь не может этого сделать.

"Я надеюсь, что Юрий Витальевич (Луценко, – ред.) пересмотрит эти планы. Иначе функционирование НАБУ и САП окажется под угрозой", – заявил Холодницкий.

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Ранее сообщалось, что Специальная антикоррупционная прокуратура расследует более 90 дел относительно возможного незаконного обогащения чиновников.