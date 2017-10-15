В зоне отчуждения ЧАЭС за день задержали три группы сталкеров

Сотрудники полиции задержали в воскресенье, 15 октября, на территории зоны отчуждения Чернобыльской атомной электростанции на севере Киевской области три группы сталкеров. Об этом сообщает управление превентивной деятельности в Киевской области Национальной полиции Украины.

"Первую группу сталкеров, которая состояла из четверых молодых людей, обнаружили в районе караула "Терехи". Вторую – в отселенном городе Припять. Туда в обход контрольно-пропускных пунктов проникли трое парней. Третью группу сталкеров, которые незаконно проникли на территорию зоны отчуждения, правоохранители выявили в районе отселенного села Залесье. Там задержали пятерых молодых мужчин, среди них двое граждан России: 24-летний житель Москвы и 28-летний житель Санкт-Петербурга", – говорится в сообщении.

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Правоохранители доставили нарушителей в местный отдел полиции, где составили на них административные протоколы по ст.46-1 "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению" Кодекса Украины об административных правонарушениях, согласно которому нарушителям грозит наказание в виде штрафа в размере 20-30 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Один необлагаемый налогом минимум доходов граждан в настоящее время составляет 17 грн.