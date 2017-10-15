САП ходатайствует о заочном осуждении Онищенко

Дело о так называемых "пленках Онищенко" еще не закрыто

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд ходатайство о разрешение на заочное осуждение по "газовому делу" в отношении народного депутата Александра Онищенко. Об этом сообщил руководитель ведомства Назар Холодницкий в интервью Цензор.НЕТ.

"Будет заочное расследование (в отношении Онищенко, – ред.), ходатайство о специальной процедуре осуждения подано", – сказал он.

Холодницкий также сообщил, что пока не закрыл уголовное дело, возбужденное по факту обнародования так называемых "пленок Онищенко".

"По пленкам Онищенко прокуроры дали указания еще в январе. Я тогда говорил, что он должен предоставить еще какие-то доказательства, которые подтверждают его слова. Он не предоставил доказательств. Поэтому оснований для объявления кому-либо подозрений нет. Дело еще не закрыли. Может, он еще облагоразумится и даст какую-то информацию", – отметил руководитель САП.

Напомним, детективы НАБУ начали досудебное расследование по факту хищения газа, добытого по договорам о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча" в декабре 2015 года. По версии следствия, в период с января 2013 года по июнь 2016 года члены преступной организации незаконно завладели денежными средствами, полученными от реализации природного газа, в размере свыше 1,6 млрд, в результате чего ПАО "Укргаздобыча" нанесены убытки в сумме более 740 млн грн.

Всего следствие установило причастность к участию в "газовой схеме" 29 человек. Сейчас 8 человек, в том числе народный депутат Украины Александр Онищенко, находятся в розыске, 12 обвинительных актов в отношении 18 человек направлено в суд, из них в отношении 7 человек вступил в законную силу обвинительный приговор.