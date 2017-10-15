Данилюк назвал двух основных врагов роста экономики Украины

Для решения этих проблем надо привлекать инвестиции, считает министр

Украина пока не вышла из-под влияния глобальных трендов – низкой производительности труда и некачественного образования, напрямую влияющих на темпы роста национальной экономики. Об этом сказал министр финансов Украины Александр Данилюк по результатам встреч в МВФ и Всемирном банке, передает Укринформ.

"Низкая производительность труда – это одна из наиболее глубинных и серьезных проблем, которая мешает развитию экономики во многих странах. В частности, в Украине это – одна из наибольших проблем", – отметил министр.

Он подчеркнул, что в Украине отмечается чрезвычайно низкая производительность труда, и над этим нужно работать, нужно привлекать инвестиции.

"Без повышения производительности мы можем только мечтать о росте нашей экономики", – отметил Данилюк.

В то же время руководитель Минфина обратил внимание на другую проблему – низкое качество образования.

"Я был удивлен, что ключевой вопрос на встречах в Вашингтоне, а я был, в частности, на заседании комитета по развитию – это низкое качество образования. Все страны увеличивают финансирование, и кстати мы – не исключение, но мы не решаем вопроса качества образования", – отметил он.

Министр финансов подчеркнул, что эта проблема тревожит многих, поскольку "качественное образование – это инвестиции в людей" и, в свою очередь, в экономический рост страны.