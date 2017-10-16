В конце минувших суток обстановка в районе проведения АТО оставалась напряженной, однако контролируемой украинской армией.

Всего за сутки незаконные вооруженные формирования 16 раз нарушили перемирие. В ответ Вооруженные Силы Украины 11 раз открывали огонь на поражение противника.



В результате боевых действий двое украинских бойцов получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

После 18 часов российско-оккупационные группировки продолжили обстрелы наших позиций используя преимущественно легкое пехотное вооружение.

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Так, на Донецком направлении боевики трижды били из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов по укреплениям сил АТО на подступах к Авдеевке. Также под огонь стрелкового оружия попали окраины Каменки.



На Приморском направлении враг дважды обстрелял наши опорные пункты у Талаковки. В результате одного из таких обстрелов, около 23 часов, получил ранения один наш военный.



На Луганском направлении вечером сохранялась тишина.