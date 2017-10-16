Масштабное ДТП произошло в Киеве на бульваре Перова, в направлении ст. м Левобережная в воскресенье вечером, 15 октября.

Столкнулись шесть транспортных средств: Audi, ГАЗЕЛЬ, Богдан - маршрутный автобус, Volkswagen, Alfa Romeo и Volkswagen, сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.



По предварительной информации, водитель автомобиля "Газель" не справился с управлением и сначала врезался в микроавтобус Volkswagen.

Пострадали 4 человека, они госпитализированы с многочисленными травмами. Несколько автомобилей получили серьезные механические повреждения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Донбассе произошло ДТП с участием Нацгвардии и ОБСЕ

На водителя автомобиля Газель оформили административный протокол за управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, статья 130 УКУ.

На месте работала патрульная полиция, три кареты скорой помощи, следственно-оперативная группа.

Напомним, в России поезд протаранил пассажирский автобус, погиб 21 человек.