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Фото В Киеве столкнулись маршрутка и пять автомобилей

<span class="label red">Фото</span> В Киеве столкнулись маршрутка и пять автомобилей
ДТП / Фото: ТСН

ДТП произошло на бульваре Перова

16.10.17 1190
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Масштабное ДТП произошло в Киеве на бульваре Перова, в направлении ст. м Левобережная в воскресенье вечером, 15 октября.

Столкнулись шесть транспортных средств: Audi, ГАЗЕЛЬ, Богдан - маршрутный автобус, Volkswagen, Alfa Romeo и Volkswagen, сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

По предварительной информации, водитель автомобиля "Газель" не справился с управлением и сначала врезался в микроавтобус Volkswagen.  

Пострадали 4 человека, они госпитализированы с многочисленными травмами.   Несколько автомобилей получили серьезные механические повреждения.  

На водителя автомобиля Газель оформили административный протокол за управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, статья 130 УКУ.  

На месте работала патрульная полиция, три кареты скорой помощи, следственно-оперативная группа.      

Напомним, в России поезд протаранил пассажирский автобус, погиб 21 человек.

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