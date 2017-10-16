Четыре малых бронированных артиллерийских катера Военно-Морских сил Украины вышли в море на испытания

Четыре малых бронированных артиллерийских катера Военно-Морских сил Украины вышли в море на испытания.

Об этом сообщает "5 канал".

"Четыре малых бронированных артиллерийских катера Военно-Морских сил Украины вышли в море на испытания. Военные будут оценивать, как суда ведут себя в море, и будут отрабатывать взаимодействие нескольких боевых единиц", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новые корабли имеют улучшенные характеристики. Конструкторы прислушались к военным и воплотили на практике их пожелания.

"Новопостроенные катера в маневренных характеристиках на 30% более качественно построены", - отметил командир 1-й бригады надводных кораблей ВМС ВСУ Дмитрий Глухов.

Эта бригада получит катера после испытания.

В настоящее время на вооружении 1-й бригады Военно-Морских сил есть два катера - "Аккерман" и "Бердянск".