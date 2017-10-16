Украина перейдет на "зимнее" время 29 октября

Более 110 стран мира переходят на "летнее" и "зимнее" время

Переход на "зимнее" время в 2017 году в Украине состоится 29 октября.

Перевод часов регламентируется постановлением Кабмина от 13.05.96 № 509 о порядке исчисления времени на территории Украины.

"Ввести на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3:00 на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 4:00 на 1 час назад", - отмечается в документе.

"Летний" и "зимний" порядок исчисления времени впервые был введен в Великобритании в 1908 году для экономии и более рационального распределения электроэнергии в течение суток.

В СССР переход на зимнее время и обратно регулярно осуществлялся с 1981 года.

Сейчас более 110 стран мира переходят на "летнее" и "зимне" время.

В 2011 году Верховная Рада пыталась отменить перевод часов на "зимнее" время, но под давлением общественности принятое постановление было отменено.