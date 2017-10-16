В Украине теперь изготавливают "свои" стволы для зенитных установок

КБА40 позволит оперативно заменить аналогичные советские стволы, которые сегодня используются в зенитных установках

ГП "КБ "Артиллерийское вооружение", которое входит в состав ГК "Укроборонпром" во исполнение программы импортозамещения за собственные оборотные средства разработало и освоило производство стволов калибра 23-мм - КБА40 для зенитной установки ЗУ-23-2 (2А13).

Об этом сообщает Depo.Хмельницкий.

Реализация программы требовала освоения новых циклов производства для повышения баллистических характеристик автоматических пушек.

Сейчас оружейники готовятся к проведению очередного этапа испытаний, которые являются необходимым условием для принятия на вооружение КБА40 силовыми структурами Украины.

КБА40 позволит оперативно заменить аналогичные советские стволы, которые сегодня используются в зенитных установках ЗУ-23-2. Новые стволы зарекомендовали себя как эффективное средство уничтожения как воздушных, так и наземных целей благодаря высокому темпу и дальности стрельбы.

Одновременно на смежных предприятиях-участниках ГК "Укроборонпром" уже идут разработки боевых модулей с использованием стволов КБА40 для оснащения ими украинской бронетехники.

Напомним, "Антонов" нашел еще один вариант замены в своих самолетах комплектующих из РФ.