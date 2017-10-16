Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Польша против пересмотра Ассоциации Украина-ЕС

Польша против пересмотра Ассоциации Украина-ЕС

Польша против пересмотра Ассоциации Украина-ЕС
Фото: Getty Images

Ориентировочно 26 октября планируется встреча министра образования Лилии Гриневич с представителями польского меньшинства в Украине

16.10.17 816
300

Варшава выступает против пересмотра соглашения об ассоциации Украины с ЕС и призывает Киев и Будапешт решить образовательную проблему путем диалога.

Об этом говорится в заявлении МИД Польши в ответ на информационный запрос "Укринформ".

"Польша не видит возможности пересмотра Соглашения об ассоциации или Соглашения об углубленной зоне свободной торговли с Украиной. Польская сторона будет поощрять партнеров из Венгрии и Украины к решению спорного вопроса закона об образовании путем диалога, с учетом уважения прав нацменьшинств и с учетом международных и двусторонних соглашений", - говорится в заявлении польского внешнеполитического ведомства.

В МИД Польши отмечают, что специфика изучения польского языка в Украине является несколько иной, чем венгерского.

"Одновременно информируем, что польские министерства иностранных дел и образования внимательно следят за вопросами влияния соответствующего закона на польское образование и находятся в постоянном контакте с украинскими партнерами",- подчеркивают в польском внешнеполитическом ведомстве.

В этом контексте отмечается, что ориентировочно 26 октября планируется встреча министра образования Украины Лилии Гриневич с представителями польского меньшинства в Украине.

В документе отмечается, что Польша придает большое значение изучению польского языка не только в Украине, но в любой стране, где живут поляки.

Напомним, Венгрия требует пересмотреть соглашение об ассоциации Украины с ЕС из-за того, что Украина, по мнению венгерской стороны, нарушает положения соглашения, ограничивая новым законом об образовании право национальных меньшинств обучаться на родном языке.

МИД председательствующей в ЕС Эстонии выступил против пересмотра соглашения об ассоциации с Украиной.

3
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , , ,
Читайте по теме
Вечно молодой. Почему наше общество заботится о том, чтобы детство не кончалосьПольша отказывается от транша МВФ в $9,2 млрдСмоленская авиакатастрофа: на самописце Ту-154 поляки нашли запись взрыва

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Лёгкие на подъём. Зачем доктор из Бостона каждый год приезжает во Львов 4900
  2. Беня знает за облаву. Чёрный рынок с одесской душой 17409
  3. 8 заповедей Пачаури. Как нобелевский лауреат меняет мир 4576
  4. Победить, проиграв. Зачем кому-то ехать в Россию 2857
  5. Настройщик Рады. Андрей Парубий о сценариях Кремля и депутатской неприкосновенности 1393
  6. Зоя и её пациенты. О чём говорят люди, которые оказались в хосписе 1704
  7. Если бы УНР выстояла. Александр Ирванец об Украине, которой не было 2036
  8. Вкалывают роботы. Почему в Украину пришла мода на обучение детей робототехнике 1964
  9. Эта возня сильно жрёт энергию, — Виталий Малахов, худрук Театра на Подоле 2539
  10. Тесные поминки. 4 интересных фильма, которые не попали в украинский прокат 2960
  1. Беня знает за облаву. Чёрный рынок с одесской душой 4197 / 17409
  2. Украинское оружие: 5 главных экспонатов выставки "Зброя та безпека- 2017" 3904 / 4425
  3. Путин закрыл лицо руками после географических открытий своего министра 3767 / 4593
  4. Супервулкан в США может проснуться гораздо раньше, чем предполагалось, – ученые 3353 / 3890
  5. Йося и его дети. История одесского гинеколога 2339 / 95984
  6. Голодные игры. 6 способов контролировать свой аппетит 2213 / 2508
  7. Китайская неуправляемая космическая станция падает на Землю 1968 / 2531
  8. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 1838 / 68767
  9. Фук и пшик. Над чем и над кем стебётся Виктор Пелевин в романе iPhuck 10 1430 / 1529
  10. В Пенсионном фонде рассказали, кто какую пенсию будет получать 1351 / 5473
  1. Беня знает за облаву. Чёрный рынок с одесской душой 28 / 17409
  2. Йося и его дети. История одесского гинеколога 17 / 95984
  3. Креатив спасет мир. Быть инноватором страшно, но нужно 11 / 721
  4. Украинское оружие: 5 главных экспонатов выставки "Зброя та безпека- 2017" 10 / 4425
  5. Голодные игры. 6 способов контролировать свой аппетит 9 / 2508
  6. Не врите. Дэвид Саттер о путинской России, наследии Совка и надежде Украины 9 / 7736
  7. Простая арифметика. Как научить детей учиться 8 / 5709
  8. Вместо Мураками. Почему Нобелевская премия по литературе присуждена Исигуро 6 / 1578
  9. Польша отказывается от транша МВФ в $9,2 млрд 5 / 324
  10. Мутации, которые всегда с нами. Повлиял ли Чернобыль на мутации в наших генах 5 / 4081
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.