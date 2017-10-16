Польша против пересмотра Ассоциации Украина-ЕС

Варшава выступает против пересмотра соглашения об ассоциации Украины с ЕС и призывает Киев и Будапешт решить образовательную проблему путем диалога.

Об этом говорится в заявлении МИД Польши в ответ на информационный запрос "Укринформ".

"Польша не видит возможности пересмотра Соглашения об ассоциации или Соглашения об углубленной зоне свободной торговли с Украиной. Польская сторона будет поощрять партнеров из Венгрии и Украины к решению спорного вопроса закона об образовании путем диалога, с учетом уважения прав нацменьшинств и с учетом международных и двусторонних соглашений", - говорится в заявлении польского внешнеполитического ведомства.

В МИД Польши отмечают, что специфика изучения польского языка в Украине является несколько иной, чем венгерского.

"Одновременно информируем, что польские министерства иностранных дел и образования внимательно следят за вопросами влияния соответствующего закона на польское образование и находятся в постоянном контакте с украинскими партнерами",- подчеркивают в польском внешнеполитическом ведомстве.

В этом контексте отмечается, что ориентировочно 26 октября планируется встреча министра образования Украины Лилии Гриневич с представителями польского меньшинства в Украине.

В документе отмечается, что Польша придает большое значение изучению польского языка не только в Украине, но в любой стране, где живут поляки.

Напомним, Венгрия требует пересмотреть соглашение об ассоциации Украины с ЕС из-за того, что Украина, по мнению венгерской стороны, нарушает положения соглашения, ограничивая новым законом об образовании право национальных меньшинств обучаться на родном языке.

МИД председательствующей в ЕС Эстонии выступил против пересмотра соглашения об ассоциации с Украиной.