Сегодняшний день в Донбассе в который раз не стал спокойным

С начала суток и по состоянию на 18:00 российско-оккупационные группировки 12 раз нарушили режим тишины.

Из них более половины обстрелов зафиксировано на Донецком направлении, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, из гранатометов различных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг дважды бил по защитникам Авдеевки и шахты Бутовка. Также дважды под огонь стрелкового оружия оккупантов попали наши позиции у Каменки. А неподалеку Артемового пророссийские наемники выпустили 4 мины калибра 82 миллиметра. Кроме того, около 14.00 и почти в течение часа противник бил из миномета в районе Артемового, где вообще нет укреплений Украинской армии.

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На Приморском направлении из противотанкового гранатомета боевики обстреляли подступы к Старогнатовке. А стрелковое оружие применяли неподалеку Водяного и Павлополя.

На Луганском направлении под огнем крупнокалиберных пулеметов врага оказались наши опорные пункты в окрестностях Новоалександровки.

На большинство провокаций противника силы АТО отвечали огнем из пехотного вооружения, не запрещенного мирными договоренностями.