Украину избрали в Совет ООН по правам человека

Наша страна впервые стала членом СПЧ в 2006-м, а в 2008-м была переизбрана в состав Совета на второй срок

По результатам голосования на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН в понедельник Украина вошла в состав Совета ООН по правам человека (СПЧ) с мандантом на следующие три года.

Украину во время голосования поддержали 177 стран-членов Организации, передает "Укринформ".

"На голосовании в понедельник Украина избрана в состав Совета ООН по правам человека на период 2018-2020 годов. Как новоизбранный член СПЧ, Украина использует все механизмы для борьбы против нарушений прав человека на временно оккупированной территории Крыма и на Донбассе", - отметил в комментарии агентству пресс-секретарь Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

Он подчеркнул, что украинская делегация в СПЧ сфокусируется на вопросах превенции нарушений прав человека и будет выступать со своими инициативами в этом вопросе в рамках работы Совета.

Главной целью СПЧ является защита прав и основных свобод человека на справедливой и равной основе, а также эффективная координация и интеграция деятельности, которая касается прав человека, в рамках системы ООН.

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В общей сложности в состав Совета входит 47 стран, которые объединены в региональные группы: африканские страны - 13 мест, азиатские страны - 13 мест, страны Латинской Америки и Карибского бассейна - 8 мест, восточноевропейские страны - 6 мест, а также западноевропейские и другие страны - 7 мест. Украина относится к группе стран Восточной Европы.

Выборы в Совет происходят путем прямого тайного голосования (бюллетенями) ежегодно на следующие три года. Так, сегодня в состав СПЧ были избраны 15 стран, в том числе Австралия, Ангола, Афганистан, Испания, Катар, Конго, Малайзия, Мексика, Нигерия, Пакистан, Перу, Сенегал, Словакия, Украина, Чили. Они заменят в СПЧ страны, мандат которых завершается 31 декабря 2017 года.

В состав группы стран Восточной Европы вместе с Украиной с 1 января войдет Словакия. Кроме того, будет продолжаться членство Албании и Латвии (до конца 2018 года), а также Хорватии и Венгрии (до конца 2019 года).

Страна впервые стала членом СПЧ в 2006 году, в 2008-ом она была переизбрана в состав Совета на второй срок.