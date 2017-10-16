Турчинов будет председательствовать на заседании Комиссии Украина-НАТО в Брюсселе

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в среду, 18 октября, совершит рабочий визит в штаб-квартиру НАТО.
Об этом собственному корреспонденту "Укринформ" в Брюсселе сообщили в дипломатических кругах.
По программе визита, секретарь СНБО будет председательствовать на заседании Комиссии Украина-НАТО.
Делегацию Альянса на заседании будет возглавлять генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Напомним, сессия Парламентской ассамблеи НАТО 2020 года пройдет в Украине.