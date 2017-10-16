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Украина в ПАСЕ и друзья Путина в Европе

Линкявичюс: Пересмотр Соглашения об ассоциации с Украиной – дело нереальное

Линкявичюс: Пересмотр Соглашения об ассоциации с Украиной – дело нереальное
Линас Линкявичюс / Фото из открытых источников

Подобные вопросы должны рассматриваться в ходе двустороннего диалога, и Украина открыта к нему

16.10.17 59
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Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявляет, что пересмотр Соглашения об ассоциации с Украиной – дело нереальное.

Об этом он сказал, комментируя заявления официального Будапешта, сообщает Радио Свобода.

"Думаю, это нереально и этого не произойдет, поскольку у нас относительно Украины и Соглашения об ассоциации есть консенсус", – сказал министр.

Он убежден, что подобные вопросы должны рассматриваться в ходе двустороннего диалога, и Украина открыта к такому диалогу.

"По моему мнению, вопросы третьих стран не должны "вклиниваться" в общеевропейскую позицию. Это должно рассматриваться в двустороннем диалоге, и насколько мне известно, Украина идет на такой диалог, а также – на консультации с Венецианской комиссией, что очень важно. И если будут какие-то проблемы или замечания – украинцы готовы сотрудничать. Потому эти вопросы должны идти своим чередом. Их нельзя вносить в общую повестку дня Европейского Союза", – подчеркнул Линкявичюс.

Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сиярто во время визита в Ужгород заявил, что на следующем заседании Совета ЕС Венгрия инициирует пересмотр Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в связи с законом об образовании.

26 сентября правительство Венгрии заявило, что будет блокировать все дальнейшие решения Европейского Союза, направленные на сближение ЕС с Украиной, из-за закона "Об образовании".

Варшава выступает против пересмотра соглашения об ассоциации Украины с ЕС и призывает Киев и Будапешт решить образовательную проблему путем диалога.

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