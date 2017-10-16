ЮНЕСКО разрабатывает механизм мониторинга памятников истории в оккупированном Крыму

С 2014 года мониторинг сохранения музея-заповедника "Херсонес Таврический" со стороны ЮНЕСКО не проводится, поскольку организация не признает аннексию Крыма Россией

ЮНЕСКО работает над механизмом прямого мониторинга за памятниками мирового значения в оккупированном Крыму, который не будет противоречить принципам территориальной целостности Украины.

Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины во Франции, представитель Украины при ЮНЕСКО Олег Шамшур, сообщает Радио Свобода.

"В ЮНЕСКО не одобряют отчеты о состоянии дел на объекте, которые предоставляет оккупационная власть. Организация продолжает активно не признавать аннексию Крыма, из-за чего, впрочем, о реальном состоянии "Херсонеса Таврического" мы судить не можем. В истории ЮНЕСКО это первый подобный прецедент. Сейчас эксперты разрабатывают механизм прямого мониторинга в условиях оккупации. Косвенного недостаточно. Надеемся, что вскоре это удастся сделать", – рассказал дипломат.

В Министерстве иностранных дел Украины 11 октября заявили, что представители ЮНЕСКО решили продолжить мониторить ситуацию в анексованому Крыму. В соответствии с принятым решением генеральный директор ЮНЕСКО представит очередной доклад по этому вопросу на 204-й сессии исполнительного совета в апреле 2018 года.

Российский "министр культуры Крыма" Арина Новосельская 19 сентября пригласила представителей ЮНЕСКО лично побывать на полуострове и "объективно оценить состояние объектов культурного и исторического значения".

В список Всемирного наследия ЮНЕСКО входит заповедник "Херсонес Таврический" в аннексированном Крыму. Также кандидатами на внесение в список является Ханский дворец в Бахчисарае, Генуэзская крепость в Судаке, Крымская астрофизическая обсерватория, Мангуп-Кале, Эски-Кермен и Чуфут-Кале.

С 2014 года мониторинг сохранения музея-заповедника "Херсонес Таврический" со стороны организации не проводится, поскольку она не признает аннексию Крыма Россией.

После аннексии Крыма Россия взяла под свою юрисдикцию все объекты культурного и исторического значения, которые расположены на территории Крыма. Украина настаивает на принадлежности памятников украинскому народу и просит взять их под защиту ЮНЕСКО.