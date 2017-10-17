В Ужгороде 16 октября в собственном кабинете застрелили генерального директора обувной фабрики "Апаран".

Об этом сообщает портал Мukachevo.net.

Как проинформировала в эфире "112 канала" представитель полиции Закарпатской области Татьяна Щоголева, директор был застрелен во время ссоры.

"Правоохранители установили, что 54-летнего мужчину убил 39-летний житель Ужгорода. Полиция также установила, что мужчины поссорились, и именно во время выяснения отношений один выстрелил в другого четыре раза, в результате чего тот умер на месте", - сказала она.

Щоголева сообщила, что работники патрульной полиции задержали подозреваемого на месте преступления, сейчас он находится в Ужгородском отделе полиции. Следователи выясняют обстоятельства инцидента.

На месте происшествия был изъят пистолет, из которого стрелял подозреваемый, с одним патроном. Оружие отправили на экспертизу.

По факту убийства открыто уголовное производство согласно ст.115 УКУ (Умышленное убийство). Такое правонарушение наказывается лишением свободы на срок от 7 до 15 лет.