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Видео В Ужгороде застрелили директора обувной фабрики

<span class="label red">Видео</span> В Ужгороде застрелили директора обувной фабрики
Орудие убийства / Фото: Мukachevo.net

Подозреваемый в убийстве задержан

17.10.17 20
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В Ужгороде 16 октября в собственном кабинете застрелили генерального директора обувной фабрики "Апаран".

Об этом сообщает портал Мukachevo.net.

Как проинформировала в эфире "112 канала" представитель полиции Закарпатской области Татьяна Щоголева, директор был застрелен во время ссоры. 

"Правоохранители установили, что 54-летнего мужчину убил 39-летний житель Ужгорода. Полиция также установила, что мужчины поссорились, и именно во время выяснения отношений один выстрелил в другого четыре раза, в результате чего тот умер на месте", - сказала она.

Щоголева сообщила, что работники патрульной полиции задержали подозреваемого на месте преступления, сейчас он находится в Ужгородском отделе полиции. Следователи выясняют обстоятельства инцидента.

На месте происшествия был изъят пистолет, из которого стрелял подозреваемый, с одним патроном. Оружие отправили на экспертизу. 

По факту убийства открыто уголовное производство согласно ст.115 УКУ (Умышленное убийство). Такое правонарушение наказывается лишением свободы на срок от 7 до 15 лет. 

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