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Главная » Страна » Фото Националисты заявили, что взяли под свой контроль вертолетную площадку Януковича

Фото Националисты заявили, что взяли под свой контроль вертолетную площадку Януковича

<span class="label red">Фото</span> Националисты заявили, что взяли под свой контроль вертолетную площадку Януковича
Фото: facebook.com/politicalpartynationalcorps

Требуют вернуть здание в госсобственность

17.10.17 10
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Представители "Национального корпуса", "Свободы" и "Правого сектора" заявили, что взяли здание вертолетной площадки беглого бывшего президента Виктора Януковича на Парковой дороге в Киеве под свой контроль. Об этом говорится в заявлении Нацкорпуса в Facebook, передает Украинская правда.

"Нацкорпус, Свобода и Правый сектор требуют немедленной национализации вертолетной площадки Януковича. Требуем немедленно остановить "неопределенный статус" этого сооружения", – говорится в заявлении.

Также в заявлении озвучены требования националистов – вернуть здание в госсобственность, провести открытый конкурс по целевому назначению сооружения, провести независимую и открытую оценку всего комплекса, включая стоимость земли и тому подобное, а также "ввести действенный механизм, по которому украденные средства, вложенные в здание начнут приносить пользу обществу".

"Мы вернем контроль над зданием только государственному учреждению под контролем киевской общины", – заявили националисты.

В пресс-службе ВО "Свобода" журналистам подтвердили информацию о том, что активисты национальных движений находятся на вертолетной площадке Януковича и требуют "национализировать здание".

"Там находится достаточное количество людей для того, чтобы удерживать здание в осаде... Участники сами вызвали полицию на место события, но представители правоохранительных органов так и не приехали", – сообщили в пресс-службе "Свободы".

Напомним, 28 декабря 2010 года Киевсовет принял решение №525/5337, согласно которому ООО "Амадеус Ко" получило в аренду на 25 лет земельные участки площадью 2,18 га.

"Амадеус Ко" выступило заказчиком строительства вертолетной площадки для беглого бывшего президента Украины Виктора Януковича.

28 февраля 2017 года Верховный Суд Украины удовлетворил заявление ГПУ и отменил незаконные судебные решения, которыми безосновательно из госбюджета в пользу ООО "Амадеус Ко" взыскано более 66 млн грн возмещения налога на добавленную стоимость. Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В августе 2017 года Апелляционный суд Киева по представлению ГПУ вынес решение о наложении ареста и запрете пользоваться, распоряжаться и отчуждать земельные участки площадью более 2 га и расположенных на этих участках объектах недвижимости так называемой "вертолетной площадки Януковича", владельцем которой является ООО "Амадеус Ко".

Имущество передано на ответственное хранение ГП "Финансирование инфраструктурных проектов".

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