Центр Киева заблокирован правоохранителями: готовятся к митингу Саакашвили

Правительственный квартал в центре Киева наглухо заблокировали еще вечером 16 октября. Об этом сообщила журналистка Татьяна Даниленко на своей странице в Facebook, передает dsnews.ua.

"Правительственный квартал наглухо заблокирован. Во дворе Октябрьского дворца тренируются бойцы Нацгвардии – даже во время парада на Крещатике не было их столько. Да и столь масштабного перекрытия я еще не видела", – написала журналистка.

Завтра зранку навіть не намагайтеся їхати через урядовий квартал



Схема перекриття ▶ https://t.co/qYLKU4Cqee — The Village Україна (@thevillageua) 16 октября 2017 г.

Между тем столичная мэрия сообщила, что 17 октября с 06:00 в связи с усиленными мерами обеспечения общественной безопасности в центральной части города будут перекрыты улицы, а именно:

-ул. Грушевского – от перекрестка ул. Грушевского с Парковой дорогой до станции метро "Арсенальная";

-ул. Институтская – от перекрестка улиц Крещатик и Институтской до Кловского спуска и Кловский спуск до перекрестка с ул. Мечникова;

-ул. Липская – от перекрестка улиц Грушевского и Липской до ул. Институтской.

Также полностью будет перекрыто движение на ул. Лютеранской, ул.Круглоуниверситетской, ул. Городецкого, ул. Шелковичной и в переулке Крепостном.

Напомним, 17 октября в центре Киева планируют собраться на акцию протеста сторонники бывшего главы Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили.