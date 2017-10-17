В АП объяснили, почему перекрыли улицы в центре Киева

Беспрецедентные меры безопасности в центре Киева связаны с визитом в Украину президента Мальты. Об этом написал в Facebook руководитель главного департамента информационной политики Администрации президента Владимир Горковенко.

"Всему вина – президент Мальты Мари-Луиз Колейро Прека. У нее завтра государственный визит в Украину. Предусмотрены церемониальные мероприятия на площади перед Администрацией президента. Будет как и во время визита президента Турции Реджепа Эрдогана на прошлой неделе. Тогда точно так перекрыли подъезды к АП еще накануне ", – сообщил Горковенко.

Также он добавил, что "такие же меры безопасности были и во время визита Госсекретаря США Рекса Тиллерсона и еще десятка не менее уважаемых лиц".

Ранее сообщалось, что центральные улицы Киева, расположенные вокруг правительственного квартала, начали перекрывать перед анонсированными на 17 октября акциями протеста уже с вечера 16 октября.

Напомним, во вторник, 17 октября, в связи с проведением массовых акций в Киеве с 06:00 будут перекрыты некоторые улицы в центральной части города.

В частности, перекроют: ул. Грушевского – от перекрестка ул. Грушевского с Парковой дорогой до станции метро «Арсенальная»; ул. Институтскую – от перекрестка улиц Крещатик и Институтской до Кловского спуска и Кловский спуск до перекрестка с ул. Мечникова; ул. Липскую – от перекрестка улиц Грушевского и Липской до ул. Институтской.

Также полностью будет перекрыто движение на ул. Лютеранской, ул. Круглоуниверситетской, ул. Городецкого, ул. Шелковичной и переулке Крепостном.