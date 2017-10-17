В Киеве Национальная гвардия и полиция оцепили правительственный квартал. Об этом народный депутат Украины Мустафа Найем (БПП) сообщил на своей странице в Facebook.

"Доброго утра. Весь квартал оцеплен щитами. Проход на площадь Конституции только через рамки. Здание парламента окружено двойной цепью Нацгвардии и полиции", – написал Найем.

В частности, перекрыты улицы Грушевского, Липская, Шелковичная, Институтская, Лютеранская.

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Киев утром 17 октября









Фото: facebook.com/Mustafanayyem

Напомним, 17 октября лидер "Движения новых сил", экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили планирует со своими соратниками принять участие в митинге под Верховной Радой, также акции пройдут во всех областных центрах Украины.

Во время акции Саакашвили, нардепы, общественные активисты и представители политсил, таких как "Альтернатива", "Демальянс", движение "Честно" и другие планируют провозгласить три требования: создание антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности и принятие нового избирательного закона.

15 октября в СБУ сообщили, что в Киеве во время проведения массовых акций 17 октября радикально настроенные лица готовились осуществить провокации с возможным силовым сценарием, где планировали применить стрелковое оружие и средства поражения.

СБУ задокументировала факты поиска оружия, в ходе обысков были изъяты деньги, компьютерная техника и вещи, которые использовались для подготовки действий провокационно-насильственного характера.

Вечером 16 октября в АП объяснили, что перекрытие улиц в центре Киева связано с мерами безопасности по случаю приезда в Украину президента Мальты.