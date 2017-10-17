Расмуссен: Запад должен предоставить Украине оружие и разместить на Донбассе миротворцев

Чтобы прекратить кровопролитие на Донбассе, Западу следует предоставить Украине современное оборонительное оружие и разместить вдоль границы с РФ миротворцев ООН. Такое мнение в статье для ведущего канадского печатного издания The Globe and Mail высказал бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, передает Укринформ.

"Европа, Канада и США сейчас имеют возможность посодействовать политическому разрешению этой войны: во-первых, предоставив украинским военным оборонное оборудование и, во-вторых, развернув на Донбассе мощную миротворческую миссию ООН", - пишет Расмуссен.

Он напомнил, что Россия сама подала в Совбез предложение о размещении сил ООН в Украине.

"Московский проект резолюции оказался типичным путинским блефом, что нарушает несколько принципов ООН, то есть является неприемлемым в действующем виде. Но вместо того, чтобы отвергать его, Запад должен раскрыть блеф и превратить с помощью кнута и пряника московскую ловушку в окно для достижения мира", – утверждает экс-генсек.

По его убеждению, вооружение Украины будет служить кнутом, а снятие с России санкций – пряником.

"Если Россия выведет свои войска и восстановит суверенитет Украины, мы сможем предложить самое большое вознаграждение – облегчение санкционного режима. Это блюдо не подают частями: полное снятие санкций возможно только после полного выполнения Россией своих обязательств", – подчеркнул Расмуссен.

Он добавил, что международное сообщество может избежать заморозки конфликта, если грамотно сформирует мандат миротворческой миссии.

"Совбез может избежать этого проведя красные линии. Во-первых, настояв, что миссия будет размещаться вдоль всей украинско-российской границы, чтобы не превращать линию столкновения на новый де-факто границу. Во-вторых, миротворцы должны защищать население и инфраструктуру, а не только международных наблюдателей в этой зоне", – говорится в статье.

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Напомним, российское предложение о миротворцах ООН на Донбассе содержит несколько ограничений: в противовес украинскому варианту, Москва настаивает, чтобы миротворцы присутствовали лишь вдоль условной линии разграничения в зоне АТО, а не по всему Донбассу, оккупированному российскими гибридными войсками.

По словам министра иностранных дел Украины Павла Климкина, Украина предложит проект резолюции Совета безопасности ООН по миротворческой миссии на Донбассе, когда согласует позицию с иностранными партнёрами.