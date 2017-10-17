Протесты в Киеве: полиции обещает жестко реагировать на любые правонарушения

Сотрудники Национальной полиции будут реагировать оперативно и жестко на любые правонарушения в ходе проведения митинга в правительственном квартале в Киеве. Об этом сообщил спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало, передает РБК-Украина.
"В правительственном квартале усилены меры безопасности в связи с тем, что там анонсированы массовые мероприятия. По состоянию на сейчас имеем усложнение движения транспорта в центре Киева на подъездах к правительственному кварталу. Информация об объездных путях была заранее опубликована как на сайте КГГА, так и на сайте киевской Нацполиции. Все желающие попасть в правительственный квартал смогут это сделать, предварительно пройдя поверхностную проверку и через металлоискатели. Мы также призываем не подимать вокруг этого ажиотажа и не спекулировать, что люди не смогут попасть на мирные собрания, поскольку такие меры внедрены исключительно с целью безопасности людей", – отметил Тракало.
Также в Нацполиции призвали граждан воздержаться от каких-либо провокационных действий.
"Полиция будет реагировать оперативно и жестко, и у нас хватит для этого средств, чтобы прекратить правонарушение и не допустить, чтобы мирные участники акции подвергались опасности", – подчеркнул спикер НПУ.
При этом Тракало отметил, что на данный момент информации о столкновениях между участниками акций и силовиками нету.
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Ранее сообщалось, что сегодня, 17 октября, в 10:00 в Киеве возле здания Верховной Рады Украины начался митинг с требованием отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд.
Под зданием парламента собрались около двух тысяч человек, также группы людей формируются в колонны возле станций метро "Арсенальная" и "Крещатик".