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Протесты в Киеве

Протесты в Киеве: полиции обещает жестко реагировать на любые правонарушения

Протесты в Киеве: полиции обещает жестко реагировать на любые правонарушения
Фото: @chesno_movement

На данный момент информации о столкновениях между участниками акций и силовиками нет

17.10.17 27
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Сотрудники Национальной полиции будут реагировать оперативно и жестко на любые правонарушения в ходе проведения митинга в правительственном квартале в Киеве. Об этом сообщил спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало, передает РБК-Украина.

"В правительственном квартале усилены меры безопасности в связи с тем, что там анонсированы массовые мероприятия. По состоянию на сейчас имеем усложнение движения транспорта в центре Киева на подъездах к правительственному кварталу. Информация об объездных путях была заранее опубликована как на сайте КГГА, так и на сайте киевской Нацполиции. Все желающие попасть в правительственный квартал смогут это сделать, предварительно пройдя поверхностную проверку и через металлоискатели. Мы также призываем не подимать вокруг этого ажиотажа и не спекулировать, что люди не смогут попасть на мирные собрания, поскольку такие меры внедрены исключительно с целью безопасности людей", – отметил Тракало.

Также в Нацполиции призвали граждан воздержаться от каких-либо провокационных действий.

"Полиция будет реагировать оперативно и жестко, и у нас хватит для этого средств, чтобы прекратить правонарушение и не допустить, чтобы мирные участники акции подвергались опасности", – подчеркнул спикер НПУ.

При этом Тракало отметил, что на данный момент информации о столкновениях между участниками акций и силовиками нету.

Ранее сообщалось, что сегодня, 17 октября, в 10:00 в Киеве возле здания Верховной Рады Украины начался митинг с требованием отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд.

Под зданием парламента собрались около двух тысяч человек, также группы людей формируются в колонны возле станций метро "Арсенальная" и "Крещатик".

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