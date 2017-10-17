Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Каждые 2 часа в Украине три человека умирают от загрязнения окружающей среды, – Семерак

Каждые 2 часа в Украине три человека умирают от загрязнения окружающей среды, – Семерак

Каждые 2 часа в Украине три человека умирают от загрязнения окружающей среды, – Семерак
Остап Семерак / Фото: kmu.gov.ua

Также из-за высокого уровня загрязнения воздуха страна может терять до 15% урожая

17.10.17 87
000

В Украине каждые 2 часа умирают три человека из-за плохого состояния окружающей среды. Об этом заявил министр экологии Украины Остап Семерак, ссылаясь на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает пресс служба министерства.

"Только из-за высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха Украина может терять до 15% урожая. Но меня поражают другие цифры. По данным ВОЗ, каждые 2 часа в Украине умирают три человека от плохого состояния окружающей среды", – заявил Семерак.

Министр отметил, что вопросы охраны окружающей среды в Украине не являются приоритетными.

Также министр добавил, что из-за коррупции и неустойчивого использования природных ресурсов Всемирный экономический форум отвел Украине 77-е место из 144 стран, оцененных при составлении Индекса глобальной конкурентоспособности.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Расмуссен: Запад должен предоставить Украине оружие и разместить на Донбассе миротворцевСегодня в стране прошел Всеукраинский марш за права животныхВ Украине официально стартовал отопительный сезон

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Лёгкие на подъём. Зачем доктор из Бостона каждый год приезжает во Львов 5046
  2. Беня знает за облаву. Чёрный рынок с одесской душой 18258
  3. 8 заповедей Пачаури. Как нобелевский лауреат меняет мир 4653
  4. Победить, проиграв. Зачем кому-то ехать в Россию 2980
  5. Настройщик Рады. Андрей Парубий о сценариях Кремля и депутатской неприкосновенности 1480
  6. Зоя и её пациенты. О чём говорят люди, которые оказались в хосписе 1797
  7. Если бы УНР выстояла. Александр Ирванец об Украине, которой не было 2143
  8. Вкалывают роботы. Почему в Украину пришла мода на обучение детей робототехнике 2032
  9. Эта возня сильно жрёт энергию, — Виталий Малахов, худрук Театра на Подоле 2571
  10. Тесные поминки. 4 интересных фильма, которые не попали в украинский прокат 3019
  1. Супервулкан в США может проснуться гораздо раньше, чем предполагалось, – ученые 3730 / 4248
  2. Китайская неуправляемая космическая станция падает на Землю 3065 / 3481
  3. Беня знает за облаву. Чёрный рынок с одесской душой 2080 / 18258
  4. Националисты заявили, что взяли под свой контроль вертолетную площадку Януковича 1978 / 2194
  5. Йося и его дети. История одесского гинеколога 1602 / 96597
  6. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 1479 / 69611
  7. В Киеве столкнулись маршрутка и пять автомобилей 1406 / 1569
  8. Протесты в Киеве: что сейчас происходит у здания Верховной Рады 1282 / 2247
  9. Расмуссен: Запад должен предоставить Украине оружие и разместить на Донбассе миротворцев 1272 / 1439
  10. Путин закрыл лицо руками после географических открытий своего министра 1192 / 4991
  1. Йося и его дети. История одесского гинеколога 19 / 96597
  2. Простая арифметика. Как научить детей учиться 11 / 5750
  3. Беня знает за облаву. Чёрный рынок с одесской душой 11 / 18258
  4. Украину избрали в Совет ООН по правам человека 7 / 1144
  5. Зоя и её пациенты. О чём говорят люди, которые оказались в хосписе 6 / 1797
  6. Украина испытывает новые артиллерийские катера 6 / 432
  7. Мутации, которые всегда с нами. Повлиял ли Чернобыль на мутации в наших генах 5 / 4082
  8. Российский офицер застрелил беременную жительницу Луганщины 4 / 790
  9. Китайская неуправляемая космическая станция падает на Землю 4 / 3481
  10. Расмуссен: Запад должен предоставить Украине оружие и разместить на Донбассе миротворцев 4 / 1439
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.