Каждые 2 часа в Украине три человека умирают от загрязнения окружающей среды, – Семерак

Также из-за высокого уровня загрязнения воздуха страна может терять до 15% урожая

В Украине каждые 2 часа умирают три человека из-за плохого состояния окружающей среды. Об этом заявил министр экологии Украины Остап Семерак, ссылаясь на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает пресс служба министерства.

"Только из-за высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха Украина может терять до 15% урожая. Но меня поражают другие цифры. По данным ВОЗ, каждые 2 часа в Украине умирают три человека от плохого состояния окружающей среды", – заявил Семерак.

Министр отметил, что вопросы охраны окружающей среды в Украине не являются приоритетными.

Также министр добавил, что из-за коррупции и неустойчивого использования природных ресурсов Всемирный экономический форум отвел Украине 77-е место из 144 стран, оцененных при составлении Индекса глобальной конкурентоспособности.