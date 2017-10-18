События проверяют нас на зрелость, а рынок проверяет бизнес на прочность. Чтобы выдержать это давление, нужно ощущать стержень внутри, не позволять себе поддаваться эмоциям, вовремя и правильно реагировать на изменения. Кирилл Куницкий – об украинских предпринимателях, мечте и мотивации, моральных пинках и поисках качественной разницы

Кирилл Куницкий – основатель Школы системного бизнеса «Бизнес-Конструктор», эксперт в области систематизации бизнеса, построения сильных команд, повышения эффективности маркетинга и продаж. Автор и ведущий обучающих программ для собственников, топ-менеджеров, HR-менеджеров компаний.

Кирилл придерживается принципа «учить тому, что проверил на собственном опыте». Его обучающие программы – это концентрат 15-летнего управленческого опыта и лучших мировых бизнес-практик. Сегодня обучение у Кирилла Куницкого проходят бизнесмены Украины, Казахстана, США, Чехии и Эстонии.

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Многим известно, что дух предпринимательства был присущ вам еще с детства. Сегодня вы имеете 15-летний опыт создания и развития компаний в самых разных сферах. Что чаще всего двигало вами, какую главную цель вы преследовали в каждой из своих компаний?

В основе любого успешного бизнеса лежит неудовлетворенная потребность на рынке. Каждый раз создавая компанию, я отталкивался от осознания необходимости в каком-либо решении, которое либо отсутствует на рынке, либо недостаточно хорошо реализовано. И создавал продукт, способный максимально качественно удовлетворить потребность. Можно сказать, что основной движущей силой при создании компаний было стремление создать ценность, решая проблематику определенных людей или компаний.

Были ли у вас стартовые капиталы? С чего обычно начинался новый бизнес?

Практически все проекты я начинал с нуля и я считаю, что это наиболее правильный подход для создания бизнеса. Хороший стартап – голодный стартап. И если бизнес с момента рождения заливается инвестициями, то у него не развивается «иммунитет», способность самостоятельно бороться за свою жизнь, преодолевать сложности. Поскольку с деньгами любые вопросы решаются легче. Важно, чтобы бизнес прошел свою закалку, именно поэтому я сторонник стартапа с нуля. В западной культуре стартапов существует такое понятие «bootstrapping». Это подход к развитию бизнеса при отсутствии инвестиции и развитие полностью на собственных оборотных деньгах. Именно такой подход я стремлюсь применять.

Такая ситуация: появилась у молодого предпринимателя идея и пока нулевой капитал. Что ему дальше делать?

Самое главное не делать ошибок: взятие необдуманных кредитов, проблемы с законом и попадание в плохое окружение. Далее необходимо четко понимать свою целевую аудиторию и ее проблематику – убедиться, что рынок достаточно большой и он готов платить за решение, которое хочет предложить предприниматель. Первый шаг в росте бизнеса всегда начинается с шага «доходной ногой». Это означает, что необходимо понять, с помощью каких инструментов молодой предприниматель будет привлекать клиентов, создать минимально работающий продукт и начать привлекать первых клиентов. Таким образом предприниматель проверит жизнеспособность придуманной им бизнес-модели, а также получит возможность заработать первые оборотные средства в случае, если бизнес-модель окажется успешной.

Ничего страшного, если на стартовом этапе бизнеса компания может быть достаточно простой и неприглядной. Задача этого этапа – не заявить о себе громко на рынке, а проверить, нужно ли подобное решение рынку. Если решение нужно, дальше продолжаем делать шаги «доходной ногой» и параллельно подтягиваем «структурную ногу», которая заключается в подборе персонала в организационную структуру компании. Дальше попеременно доходная и структурная нога чередуются, помогая компании расти и развиваться.

Почему нельзя резко увеличивать персонал или смотреть только на доходную ногу, почему они должны поочередно идти?

Важно не допускать чрезмерного раздутия расходов, поскольку одним из важных критериев «здоровья» бизнеса является его ликвидность, то есть способность оттачивать свои расходы. Именно по этой причине доходная нога должна всегда делать первый шаг, позволяя генерировать определенный объем денежных поступлений, а вслед за ней можно уже заниматься обдуманным расширением структуры персонала, при этом тщательно следя за тем, чтобы компания получала положительный денежный поток каждый месяц.

Сейчас вы являетесь учредителем нескольких компаний, но «Бизнес-Конструктор» – это ваше сердце. Как вы поняли, что это направление «ваше» и почему именно систематизация бизнеса?

В какой-то момент времени, будучи собственником нескольких компаний, я решил делиться своим опытом с другими предпринимателями через блог в интернете. Когда я начал публиковать данную информацию, то получил достаточно большой интерес со стороны предпринимателей, которым данные инструменты оказались полезные. Меня начали приглашать на разного рода конференции в качестве спикера, а также просили оказать непосредственную помощь в формате консалтинга. Попробовав это, я понял, что могу создавать значительную ценность для других компаний, поскольку на своем опыте накопил большое количество эффективных инструментов, позволяющих бизнесу расти. И тогда было принято решение создать компанию «Бизнес-Конструктор».

Я не думал, что это станет моей основной деятельностью. Полагал, что это будет просто небольшая компания, которой я буду заниматься как хобби. Однако спрос на данное решение оказался настолько большим, что пришло осознание того, что лично я, как профессионал, могу дать максимальную ценность именно в этой сфере.

Были ли за время создания «Бизнес-Конструктор» моменты, когда руки опускались? И какие самые большие разочарования приходилось в бизнесе преодолевать?

Не бывает бизнеса без сложностей и разочарований. Как сказала в свое время основательница компании Mary Kay: «Если вы хотите узнать секрет моего успеха, посмотрите на мои колени. Так много раз я на них падала». Одним из важнейших качеств бизнесмена является способность двигаться вперед несмотря на препятствия, адаптируясь к изменениям. Я это называю «принципом неваляшки». Это означает, что как бы часто ты не падал, все равно встаешь и идешь вперед. Естественно, что на пути создания «Бизнес-Конструктор» были сложности. И нельзя сказать, что эти сложности не возникают на пути дальнейшего развития. Основные задачи, с которыми сталкивался обычно я, были связаны в основном с климатом в команде. Потому что я изначально задаю высокие стандарты построения корпоративной культуры в компании, при этом компания растет быстро и постоянно приходят новые люди. Когда приток людей в бизнес очень большой, сложно удерживать ту культуру и тот климат, который изначально задумывался. И это требует больших усилий и личного общения с сотрудниками для того, чтобы сохранять внутреннюю атмосферу в компании и не давать команде превратиться просто в обыденный коллектив, который существует в тысячах других компаний.

Что помогало не останавливаться, а двигаться вперед? Что является в данном случае главным мотиватором?

Самое главное – вера в идею компании и понимание той ценности, которую компания дает клиентам. Я понимаю, что на рынке существует много собственников компаний, которые ежедневно испытывают сложности управления бизнесом из-за отсутствия эффективных инструментов, знаний о построении ключевых элементов в своем бизнесе и правильного окружения. Я понимаю, что в этом есть большая потребность. Естественно, я не имею права остановиться и предать ту изначальную идею и мечту, которую я заложил в основу компании. Именно эта мечта двигает меня вперед.

Что вы можете сказать об украинских предпринимателях, плотно проработав с ними более 4 лет? Какие главные выводы напрашиваются?

У нас в стране достаточно ярко выражена низкая культура ведения бизнеса. То есть, большинство предпринимателей начинают развивать свое дело, не имея знаний о ключевых инструментах, которые необходимы для управления и развития компании. Это маркетинг, управление продажами, управление финансами, управление персоналом и многое другое. При этом надо отдать должное, что, несмотря на отсутствие знаний, у многих получается достигать значительных результатов. И та важная черта, которая присутствует у многих наших предпринимателей – это сила духа, способность двигаться вперед, не смотря ни на какие сложности. Даже если не все получается сразу. Это очень важно, потому что без способности преодолевать трудности на пути невозможно добиться успеха.

Мне приятно, что среди украинских бизнесменов есть большое количество новаторов, мыслящих нестандартно и готовых создавать сильные инновационные продукты. У нас проходили обучение собственники подобных компании, к примеру основатели линии кинотеатров «Планета Кино», онлайн-кинотеатра «Мегого» и другие. И я точно могу сказать, что у малого и среднего бизнеса в Украине есть большой потенциал и он будет расти. Потому что прямо сейчас происходит изменение культуры ведения бизнеса и все больше собственников бизнеса начинают фокусироваться на повышении эффективности своих компаний. Этот тренд радует и говорит о том, что, с одной стороны, повышается уровень конкуренции на рынке, а с другой – это приводит к тому, что уровень продуктов и услуг, создаваемых компаниями, значительно повышается. А это крайне позитивный тренд для экономики страны.

Беседовала Алина Деркач