Коалиция не дала включить в повестку дня вопрос снятия депутатской неприкосновенности

Фракции коалиции "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт", а также депутатская группа "Воля народа" не поддержали предложение об изменении повестки дня пленарного заседания Верховной Рады 17 октября и включении законопроектов о снятии депутатской неприкосновенности. Об этом сегодня на согласительном совете руководителей фракций и председателей комитетов заявил глава Рады Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

"Как минимум три фракции,"Блок Петра Порошенко", "Народный фронт" и "Воля народа", выступают за то, чтобы повестка дня оставалась неизменной и мы начали работу по медицинской реформе. Это более 226 голосов", – заявил Парубий.

Во время заседания согласительного совета состоялось голосование за включение в повестку дня пленарного заседания законопроектов о снятии неприкосновенности, однако председатели фракций коалиции не поддержали соответствующую инициативу.

Ранее спикер заявил, что Верховная Рада Украины не имеет юридических оснований для рассмотрения законопроектов об отмене депутатской неприкосновенности и создании антикоррупционного суда на пленарном заседании 17 октября 2017 года.

Парубий отметил, что проект закона о создании антикоррупционного суда будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады после того, как его зарегистрирует президент. В свою очередь, законопроекты, которые предусматривают отмену депутатской неприкосновенности, рассмотрят в сессионном зале после решения профильного комитета.

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Напомним, в Киеве сегодня, 17 октября 2017 года, возле здания Верховной Рады Украины проходит митинг с требованием отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд.