Парубий сказал, когда Рада может рассмотреть законопроекты об отмене депутатской неприкосновенности

Для того, чтобы это произошло послезавтра, надо, чтобы завтра эти проекты рассмотрел комитет по вопросам правовой политики и правосудия

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что в случае рассмотрения завтра, 18 октября, комитетом по вопросам правовой политики и правосудия законопроектов об отмене депутатской неприкосновенности, он будет инициировать рассмотрение этого вопроса в парламенте в четверг, 19 октября. Об этом Парубий сказал во время Согласительного совета председателей фракций и парламентских комитетов, передает УНИАН.

"Если в среду комитет рассмотрит вопрос о снятии неприкосновенности, я буду инициировать и просить депутатов, чтобы после медицинской реформы мы могли рассмотреть это в четверг", - сказал Парубий.

Он также добавил, что готов провести отдельные консультации относительно готовности фракций рассматривать вопрос избирательной реформы.

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Напомним, сегодня, 17 октября, президент Украины Петр Порошенко зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №7203 о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (о неприкосновенности народных депутатов Украины).

Ранее на заседании согласительного совета Парубий поручил комитету по вопросам правовой политики и правосудия безотлагательно рассмотреть этот законопроект, а также другой проект закона об отмене депутатской неприкосновенности, по словам спикера, "зарегистрированный по инициативе 150 депутатов".