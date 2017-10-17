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Главная » Страна » Парубий сказал, когда Рада может рассмотреть законопроекты об отмене депутатской неприкосновенности

Парубий сказал, когда Рада может рассмотреть законопроекты об отмене депутатской неприкосновенности

Парубий сказал, когда Рада может рассмотреть законопроекты об отмене депутатской неприкосновенности
Фото: УНИАН

Для того, чтобы это произошло послезавтра, надо, чтобы завтра эти проекты рассмотрел комитет по вопросам правовой политики и правосудия

17.10.17 55
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Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что в случае рассмотрения завтра, 18 октября, комитетом по вопросам правовой политики и правосудия законопроектов об отмене депутатской неприкосновенности, он будет инициировать рассмотрение этого вопроса в парламенте в четверг, 19 октября. Об этом Парубий сказал во время Согласительного совета председателей фракций и парламентских комитетов, передает УНИАН.

"Если в среду комитет рассмотрит вопрос о снятии неприкосновенности, я буду инициировать и просить депутатов, чтобы после медицинской реформы мы могли рассмотреть это в четверг", - сказал Парубий.

Он также добавил, что готов провести отдельные консультации относительно готовности фракций рассматривать вопрос избирательной реформы.

Напомним, сегодня, 17 октября, президент Украины Петр Порошенко зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №7203 о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (о неприкосновенности народных депутатов Украины).

Ранее на заседании согласительного совета Парубий поручил комитету по вопросам правовой политики и правосудия безотлагательно рассмотреть этот законопроект, а также другой проект закона об отмене депутатской неприкосновенности, по словам спикера, "зарегистрированный по инициативе 150 депутатов".

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